Lösung in der Wolfsfrage?

Schafe in Osttirol tragen nun ein Anti-Wolf-Halsband

Feldtest für Prototyp des Geräts von "Brainflash" an Herden in Osttirol und Deutschland. HAK-Schüler kümmern sich in den Sommermonaten um den Halsband-Wechsel bei den Tieren. Micado wertet die Daten aus.