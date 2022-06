"Auch ältere Bauern können sich nicht an solche große Schäden in der Landwirtschaft erinnern", ist der Osttiroler Bezirksbauernbundobmann Martin Mayerl (ÖVP) bestürzt. Binnen zwei Stunden zerstörte ein heftiger Hagelschlag in Osttirol die harte Arbeit von mehreren Monaten. Hagelkörner mit zwei bis drei Zentimetern Durchmesser und starke Regenergüsse mit durchschnittlich 15 Litern pro Stunde und Spitzen bis zu hochgerechnet 50 Litern pro Stunde stürzten auf die Felder.