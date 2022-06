Die 29-jährige Triathletin Theresa Moser, die für den RC Figaro Sparkasse Lienz startet, hat in den vergangenen Wochen ein straffes Programm absolviert. Sowohl national als auch international zeigte sie sich in starker Form. Ihre ersten beiden Bewerbe der heurigen Triathlonsaison, die Europacup-Bewerbe im April in Yenisehir in der Türkei und am 4. Juni in Rzeszow in Polen, beendete die Abfaltersbacherin auf den Plätzen 33 und 34. "Zwei für mich durchschnittliche Wettkämpfe, mit denen ich nicht wirklich zufrieden sein kann. Aufgrund der hohen internationalen Dichte wirft einen der kleinste Fehler ans Ende des Feldes. Ich versuche aber stets, daraus zu lernen und mein Ziel ist es, bis zum Ende der Saison im Mittelfeld dabei zu sein", sagt Moser.