Unsere Gäste sind durch die Rückkehr des Wolfes extrem verunsichert“, sagt Theresia Rainer, die Obfrau des Privatvermieterverbandes Tirol. In einem offenen Brief an die Tiroler Landespolitik findet die Matreierin klare Worte und fordert eine rasche Lösung des langwierigen Problems rund um den großen Beutegreifer. Denn klar ist: Mit den vermehrten Wolfsrissen in den vergangenen Jahren, häufen sich auch die Medienberichte darüber und das geht nicht spurlos an den Touristen vorbei.