Wenn Anras Brass auf heimischen Boden spielt, gibt es eine Garantie: Am Ende tanzen die Besucher auf dem Dorfplatz zum Brass-Sound, und das seit 30 Jahren. So war es auch am Freitag, als die Blechbläser-Formation ihren 30. Geburtstag in Form eines Open Airs gefeiert hat. Um Punkt 22.30 Uhr haben sich Johann Fronthaler, Roland Fuchs, Wilfried Kollreider, Christian Kollreider, Martin Gietl und Erich Pitterl spielend in Richtung Bühne aufgemacht. Dazugekommen sind dann noch Gabriel „Gaba“ Forcher, Markus Putzhuber, Matthias Mascher, Michael Mariacher und Andrea Gattermayr. Zu hören gab es Anras-Brass-Klassiker – und ungewohnte Klänge, nämlich Volksmusik. „Uns taugt es, dass wir uns immer wieder neu erfinden“, so die Musiker. Neu erfinden müsse man sich schließlich, wenn man über Jahrzehnte immer wieder gehört werden wolle.