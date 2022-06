Keinen Stress wollte man sich in der Osttiroler ÖVP machen – um sich für die Tiroler Landtagswahl vorzubereiten. Doch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) warf diesen Plan Anfang der Woche über den Haufen. In Tirol wird nun am 25. September gewählt, nicht wie angenommen im März 2023. Und deshalb steht jetzt ein Sitzungssprint an. Dieser beginnt bereits am kommenden Montag. "Als Bezirksparteiobmann werde ich bei der Sitzung des Landesparteivorstandes dabei sein", sagt Bernhard Webhofer. Danach will er schnellstmöglich mit den Obleuten der Bünde in Osttirol einen Termin finden, um sich über die Kandidaten und deren Reihung auf der Bezirksliste Gedanken zu machen.