200 Kinder aus 20 Vereinen nahmen kürzlich in Absam am Landesfinale der "Beweg Dich schlau Championship" von Servus TV teil. Doppelweltmeister und ÖSV-Kombinierer Johannes Lamparter übernahm die Schirmherrschaft und verbrachte sportliche und unterhaltsame Stunden mit den Kindern am Sportplatz. Mit dabei war auch ein gemischtes Team aus Osttirol. Die Kinder aus Gaimberg und Thurn qualifizierten sich mit dem zweiten Platz für das Bundesfinale in Schladming. Eine Sensation, denn die Sportunionen Gaimberg und Thurn haben sich im Vorfeld dazu entschlossen, die Gruppen per Zufallsprinzip zusammenzustellen.