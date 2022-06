Bei der "Erlebniswelt Baustelle" handelt es sich um ein Projekt der Tiroler Bauwirtschaft mit dem Ziel, Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren die Berufe am Bau näher zu bringen – mehr als 40.000 Schüler waren in den vergangenen Jahren bereits in ganz Tirol dabei. Die teilnehmenden Schulklassen konnten am 14. und 15. Juni in der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Lienz viel Wissenswertes rund um die Berufe am Bau erfahren und diese dann auch gleich ausprobieren: So wurde bei der "Erlebniswelt Baustelle" fleißig gemörtelt, gefliest, getischlert, gepflastert, gemalt, gespenglert und vieles mehr.