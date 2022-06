Die Liebe zum Fliegen hatte sich bei Kilian Valtiner schon früh abgezeichnet. Sein Vater, der selbst einen Berufspilotenschein hat, nahm ihn schon als Kind auf den Flugplatz in Nikolsdorf mit. „Deshalb war ich schon früh mit der Fliegerei infiziert“, sagt der 25-jährige Lienzer. Und so saß er schon als Vierjähriger erstmals am Simulator. Als er dann älter wurde, wollte er „keine Minute mehr länger warten“, wie er sagt, bis er selbst fliegen darf. Und so zog er diesen Plan zielstrebig durch. Doch es war ein langer Weg, bis er Platz im Cockpit von einem großen Passagierflugzeuges nehmen durfte.