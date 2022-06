Amanda Duchan hatte es im Leben nicht immer einfach. Sie wuchs in der Lienzer Alleestraße auf und blieb ihrer Heimatstadt treu. Nach einer kargen Kindheit und Jugendzeit wurde sie im Zweiten Weltkrieg in den Arbeitsdienst und anschließend in den Kriegsdienst einberufen und diente bei der FLAK (Flugabwehrkanone) als Beleuchterin an den großen Scheinwerfern. Nach dem Krieg war sie bei der Firma „Viennatone Hörgeräte“ bis zu ihrer Pensionierung tätig.