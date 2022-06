„Ich schwöre“ hieß es am Dienstag, im Großen Saal des Tiroler Landhauses in Innsbruck für insgesamt 18 ArchitektInnen und Ingenieurkonsulenten, die von Raumordnungslandesrat Johannes Tratter zu ZiviltechnikerInnen vereidigt wurden. „Seien es Planungsaufgaben, die Durchführung von Vermessungen oder das Verfassen von Gutachten – den Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern kommt große Verantwortung zu. Mit ihrem Fachwissen tragen sie dazu bei, wie unser Land in Zukunft gestaltet wird. Im Rahmen ihrer Tätigkeit müssen die Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker sowohl sicherheitstechnische als auch ästhetische Aspekte beachten. Dazu kommt die Berücksichtigung und Gewährleistung von Nachhaltigkeit. Dafür bedarf es bestens ausgebildeter und engagierter Fachleute. Es freut mich, heute 19 weitere hochqualifizierte Expertinnen und Experten als Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker vereidigen zu dürfen und wünsche ihnen für ihre berufliche Zukunft alles Gute“, betonte Tratter im Rahmen der Vereidigung.