Im Mai stand Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) vor Gericht. „Das erste Mal in meinem Leben“, sagt sie. Dem zugrunde liegt eine Verkettung unglücklicher Umstände. Im Rahmen der Um- und Zubauarbeiten beim Dolomitenbad Lienz 2013 und 2014 setzte die Stadtgemeinde ein besonderes Augenmerk auf Energieeffizienz. Das wurde auch in der Ausschreibung, die über die MAPL Beschaffungsberatung und Management GmbH mit Sitz in Wien lief, kundgetan.