Im Jahr 1977 wurden aufgrund der Öl- und Wirtschaftskrise in Italien zahlreiche Feiertage abgeschafft und in Werktage umgewandelt. Abgeschafft wurden der Josefitag am 19. März, Christi Himmelfahrt, Fronleichnam, der Peter-und-Paul-Tag am 29. Juni und Pfingstmontag. Auch der Dreikönigstag am 6. Jänner wurde zunächst zum normalen Arbeitstag. Die Verhandlungen im Vorfeld wurden zwischen der italienischen Regierung und dem Vatikan geführt. Die Bischofskonferenz wurde nicht einbezogen.