Im Bereich der Dolomitenstraße wird derzeit das Schadholz aufgearbeitet, was durch die Naturereignisse in den vergangenen Jahren entstanden ist. In diesem Zuge wurde Anfang der Woche angekündigt, dass Autofahrer die Straße in den kommenden zwei bis drei Wochen dennoch passieren können. Die Mautner sollten die Verkehrsregelung übernehmen.