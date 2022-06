Dass das Großprojekt Nordschule in Lienz empfindlich teurer werden könnte, davon ging man aus. Die derzeitigen Kostenexplosionen in der Baubranche gehen an einem solchen Millionenprojekt nicht spurlos vorbei. Darüber sprach nun der Lienzer Gemeinderat öffentlich, nachdem man einen ähnlichen Tagesordnungspunkt vor gut einem Monat in den vertraulichen Teil schob. "Wir haben uns mitten in der Stillhaltefrist in der Vergabephase befunden und auch die Sprengelgemeinden mussten erst informiert werden", rechtfertige Bürgermeisterin Elisabeth Blanik diese Entscheidung.