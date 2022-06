Ein Juwel im Ortsbild, das ist die Punbrugge in Heinfels zweifelsohne. Heute dient die vermutlich 1781 erbaute Holzkonstruktion nur mehr als Fußgängerübergang über den Villgrater Bach, nachdem sie in den 1950 von einer Stahlbetonkonstruktion wenige Meter weiter als Verkehrsbrücke abgelöst wurde. Doch zuvor war sie die Hauptverbindung von Sillian nach Heinfels. Sogar Panzer sind am Ende des Zweiten Weltkrieges noch über das Jahrhundertwerk aus Lärchenholz, das von schwäbischen Handwerkern in einem technisch aufwendigen Sprengwerkstil errichtet wurde.