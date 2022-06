60 Betroffene, Angehörige, Interessierte sowie Pflegefachpersonen nahmen in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Lienz (LLA), erstmalig an der Informationsveranstaltung "Praxistag Demenz – den Alltag meistern" am 11.6. teil. Durch die engagierte Mitwirkung verschiedener regionaler Leistungsanbieter konnte ein informativer Austausch zum Thema Demenz stattfinden. Die Veranstaltung war eine Kooperation zwischen dem Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol – Koordinationsstelle Demenz, der Selbsthilfe Tirol – Zweigverein Osttirol, den Tirol Kliniken und der Initiative Demenz braucht Kompetenz.