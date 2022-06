Kürzlich fand der 58. Tiroler Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in Söll, Bezirk Kufstein, statt. Nach einer knapp fünfmonatiger und sehr intensiven Vorbereitungszeit, trat nach 2008 erstmals wieder eine Gruppe der Feuerwehr Matrei in den Ausbildungsklassen Bronze und Silber an.