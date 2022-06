Obwohl im Bereich der Dolomitenstraße derzeit Aufräumarbeiten des Schadholzes nach einem Schneeburch und einem Windwurf in den vergangenen Jahren stattfinden, wurde für die Autofahrer für die kommenden drei Wochen eine Lösung gefunden. Die Mautner und Mautnerinnen werden im unmittelbaren Gefahrenbereich platziert, via Funk sind sie mit den Maschinisten verbunden und können so während des Seilzuges die Straße kurzfristig sperren. Hier kommt es dann zu kurzen Wartezeiten von maximal 15 bis 20 Minuten.

Auch wenn bis dato trotz mehrfachen Sperrhinweisen, die Straße von einigen Unbelehrbaren benutzt wurde, so möchte die Bringungsgemeinschaft nochmals ausdrücklich darauf hinweisen, dass im Bereich der Seilbringung absolute Lebensgefahr besteht. Gezogene Baumstämme können jederzeit größere Steine oder Wurzeln lostreten, die dann auf die Straße hinunterstürzen. "Im Sinne eines gedeihlichen Miteinanders appellieren wir an alle Straßenbenutzer, den Weisungen des Maut- und Straßenpersonals Folge zu leisten. Ab Anfang Juli dürfte dann wieder ein normaler Mautbetrieb stattfinden", sagt Armin Zlöbl, Obmann der Bringungsgemeinschaft Kreithof-Dolomitenhütte.