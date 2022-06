Eine eindrucksvolle Laufveranstaltung war der "13.

Aguntum Römerlauf Dölsach", der am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen über die Bühne ging. 169 Läuferinnen und Läufer kämpften in verschiedenen Altersgruppen des "Raiffeisen Läufercups 2022" um einen Platz am Siegerpodest. Start und Ziel für alle Rennen war der Fußballplatz Dölsach.