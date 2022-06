Beim internationalen Preisranggeln bei den Salzburger Landesmeisterschaften in Maria Alm waren die Schülerranggler aus dem Iseltal sehr erfolgreich. In Abwesenheit der besten Osttiroler Ranggler in den Allgemeinen Klassen stiegen Betreuer und Trainer selbst in

den Ring. Über die Hoffnungsrunde erkämpfte sich Sandro Wibmer mit

vier Siegen auf den ersten Platz in der Klasse bis 10 Jahren. In derselben Klasse erranggelte sich Michael Mariner den dritten Rang. Souverän war die Leistung von Gabriel Mariner mit dem Tagessieg in der Klasse bis 12 Jahren. Wieder im Finale stand Matthäus Gander in der Klasse bis 14 Jahre und aufgrund eines Freiloses in der Vorrunde belegte man den ausgezeichneten zweiten Rang. Trainer Franz Holzer und Betreuer Thomas Gander standen sich in Klasse II im Finale gegenüber, das mit einem Remi endete und Thomas Gander aufgrund eines Sieges mehr Tagessieger wurde.

Salzburger Schülerlandesmeister wurde der Pongauer Alexander Hausbacher, Jugendlandesmeister wurde Daniel Pail aus Saalbach und Hermann Höllwart wurde Salzburger Landesmeister in der Allgemeinen Klasse.