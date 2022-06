Kürzlich veranstaltete der Osttiroler Kajakclub (OKC) bei perfektem Wasserstand auf der Drau in Leisach nach längerer Pause wieder einen Kajak-Boatercrossbewerb. Vier Kanuten gingen jeweils gemeinsam an den Start. Es waren in den Stromschnellen der Drau sechs Tore zu befahren. Die zwei schnellsten Kanuten kamen jeweils einen "Heat" weiter.



Unter den 35 Startern aus fünf Nationen konnte bei den Damen Charlotte Zulauf vom KCA Schweiz gewinnen. Die Plätze zwei bis vier gingen an Lilly Prein, Lisa Gomig und Fanny Zinell – alle Mitglieder des OKC. Spannend war es auch bei den Jugendlichen. Die Osttiroler Kanuten Aaron Kofler und Peter Kinger belegten die Plätze drei und vier. Der Sieg ging in der Jugendklasse an den Rodeo-Nachwuchsfahrer Jonas Herrmann vom KC Graz und Simon Zeithofer vom NSKC Ybba/Niederösterreich.

Spannender Zweikampf: Matej Koudelka (schwarzes Boot) gegen Armin Zöttl vom OKC © KK/OKC

Bei den Herren konnte der Tscheche Matej Koudelka alle Heats für sich entscheiden. Die Plätze zwei bis vier belegten Thomas Walder vom DRD4-ASV (Italien) vor Thomas Bürgel vom KC Graz und dem Osttiroler Hannes Reider vom OKC.