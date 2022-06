Sonntagabend presste ein 37-jähriger Österreicher Heuballen auf einem Feld im Gemeindegebiet von Dölsach. Nachdem der Mann aufsteigenden Rauch aus der Rundballenpresse bemerkte, hielt er seinen Traktor an und ging zu einem nahegelegenen Bach, um dort Wasser zu holen. Bei der Rückkehr des Mannes standen der Traktor sowie die Presse bereits in Brand. Aufgrund der unter dem Traktor liegenden Heuriegel breitete sich das Feuer nach vorne aus, sodass der Traktor völlig ausbrannte, auch an der Rundballenpresse entstand schwerer Sachschaden. Die zum Brandort ausgerückte Freiwillige Feuerwehr Dölsach konnte den Brand unter Einsatz von Atemschutz unter Kontrolle bringen. Personen wurden keine verletzt.