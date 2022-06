Großeinsatz für die Freiwilligen Feuerwehren Oberlienz, Oberdrum sowie Glan. Am Freitag gegen 19.30 Uhr explodierte in einem Keller in Oberlienz der Akku eines E-Bikes. Insgesamt 50 Feuerwehrmitglieder und sieben Fahrzeuge waren aufgrund der brenzligen Situation im Einsatz. Wie es zu dem Zwischenfall kommen konnte, ist laut Polizei derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.