"Naturschützer verurteilen Gewerbegebiet": Unter diesem Titel berichtete die Kleine Zeitung, dass Renate Hölzl, die Obfrau des Vereins Osttirol Natur, den Aufschrei von Grünen und Naturschützern vermisst. Sie frage sich: "Warum protestieren sie nicht, warum haben sie es nicht verhindert?" Hier sieht sich Hölzl falsch zitiert und legt Wert auf folgende Darstellung ihres Appells, der an die Presse ging. Sie schrieb: "Verantwortungsträger in Osttirol haben es wieder einmal geschafft, umstrittene Großprojekte, wie etwa jenes des acht Hektar großen Gewerbegebietes an der Drau bei Assling, in einer Nacht- und Nebelaktion (ohne Projekteinreichung?, ohne UVP? und womöglich an der Bevölkerung vorbei?) umzusetzen, so wird der Ruf nach den Grünen und Naturschützer laut! Warum protestierten SIE nicht und warum haben SIE es nicht verhindert?" Dazu erklärt Hölzl noch einmal: "Also andere rufen nach uns Naturschützern, wenn wieder einmal unnotwendigerweise Natur zerstört wurde und fragen, wo wir sind."

Und die Vereinsobfrau betont: "Mit dem Appell 'Mischt euch ein' ist der Protest nicht nur gegen das Gewerbegebiet Assling gerichtet." Unnötige Ressourcenverschwendung jeglicher Art müsse in Zukunft mit vereinten Kräften dringend vermieden werden und dass das nur zu schaffen sei, wenn die Bürger sich beteiligen und mithelfen, unsere Böden und natürlichen Ressourcen zu schützen.