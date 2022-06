Noch ist der Termin für die Landtagswahlen in Tirol nicht fixiert. "Alle Zeichen stehen derzeit aber auf März 2023", sagt Hermann Kuenz, der seit 2013 auf einem Mandat der Landesliste sitzt. In der Vorbereitung auf diesen Wahlgang hat man in Osttirol daher keinen Stress. Vordergründig, versteht sich. Hinter den Kulissen werden schon die Messer gewetzt. Denn: Wie es aussieht, wollen neben Kuenz auch Martin Mayerl, ebenfalls Abgeordneter in der zweiten Periode und Bernhard Webhofer, der amtierende Bezirkspartei-Obmann, einen Sitz im Landtag.