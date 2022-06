Im März fand für Schülerinnen und Schüler der Bewerb „Känguru der Mathematik“ statt. Dies ist ein Wettbewerb für aller Schulstufen, bei dem in 75 Minuten 30 knifflige Beispiele gelöst werden müssen. Ursprünglich wurde dieser Rechenwettbewerb im Land der Kängurus – also in Australien – eingeführt, mittlerweile findet er in mehr als 40 Ländern weltweit statt. Auch die Volksschule Michael Gamper in Lienz beteiligte sich daran und konnte ein grandioses Ergebnis erzielen.

David Marizzi, Schüler der 4. Klasse, konnte sich durch Fleiß und außerordentliche Begabung den Landessiegertitel und den Bundessiegertitel holen. Bürgermeisterin Elisabeth Blanik überreichte ihm Ende März die Siegerurkunde zum Landessieger, am 8. Juni erhielt das Mathematikgenie die Siegerurkunde Bundesministerium in Wien. „Es war einfach nur cool“, sagt David voller Begeisterung nach seiner Rückkehr. Die Mitschüler und Direktorin Carolin Steiner sind natürlich stolz auf ihn.