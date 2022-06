Es ist auch schon wieder zwei Monate her: Am 8. April wurde Bernhard Zanon, der Leisacher Bürgermeister, zum neuen Obmann des Bezirkskrankenhauses gewählt. Seitdem herrscht Funkstille, was das Spital betrifft. Eine Sitzung hat der Ausschuss bisher hinter sich gebracht – jene der Konstituierung. Immerhin vier Stunden hat diese gedauert.