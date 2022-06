Am 9. Juni 2022 um 00:39 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in der Hans-von-Graben-Gasse in Lienz.

Dadurch entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Um zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters an die Polizeiinspektion Lienz wird ersucht. Telefon: 059133/7230.