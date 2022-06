Auf Schusters Rappen geht es wieder in die Natur. Der Winter hat sich im Gebirge zurückgezogen. Auf den Jausenstationen und Hütten wird es wieder lebendig. In Matrei öffnet die Roatz Bodn Genusshitte mit 18. Juni ihre Türen. Von Donnerstag bis Sonntag freut man sich im Großglockner Resort über viele Besucher. „Unsere Hütte ist ein schönes Wanderziel für Familien mit Kindern in jedem Alter. Auch deshalb haben wir uns für diesen Sommer überlegt, einen neuen Spielplatz für unsere kleinen Gäste zu errichten“, freut sich Hüttenwirtin Gerda Niederegger. Besonders beliebt ist das Frühstück, das auf der Alm angeboten wird. Hoch über Matrei kann man nach einem Gipfelsieg oder nach der schönen Wanderung einkehren, um die kulinarischen Spezialitäten mit einem einzigartigen Blick auf etliche 3000er zu genießen.