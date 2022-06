Freunde des runden Leders erinnern sich noch gerne an jenen lauwarmen Septemberabend im Jahr 2000, als der wieselflinke Wolfgang Mair, ein gebürtiger Leisacher, im Dress des FC Tirol, auswärts beim AC Florenz sein Kollektiv in Führung köpfte und den Gegner ins Tal der Tränen stürzte. So sehr sich die italienische Spitzenmannschaft um Predag Mijatović, Rui Costa und Francesco Toldo auch bemühte, die von Trainer Kurt Jara taktisch hervorragend eingestellte Innsbrucker Elf überzeugte und stieg in die nächste UEFA-Cup-Runde auf.