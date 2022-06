Er ist schlafen gegangen und nicht mehr aufgewacht. So beschreibt ein Jugendfreund von Gery Unterasinger dessen Ableben. Am 2. Juni ist der leidenschaftliche Bergführer in Canmore in Kanada zu seiner letzten Tour aufgebrochen. Für Unterasinger, der in Lienz aufgewachsen ist, hatten die Berge schon in jungen Jahren eine besondere Faszination. Mit knapp 20 Jahren legte er seine Bergführer-Prüfung ab. Er genoss den Ruf des hervorragenden Kletterers und eines Pioniers der Eishackler in Lienz. Für manche war Unterasinger einer der besten Allround-Alpinisten Österreichs. Er war für einige Zeit Bergretter und hat sich auch auf das Eis gewagt, als Crack beim UEC Lienz.