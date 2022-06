Am Pfingstwochenende wurden der Behörde insgesamt sieben tot aufgefundene Schafe auf Almen in Osttirol gemeldet – davon vier im Gemeindegebiet von Anras und drei im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol. Zahlreiche weitere Schafe werden noch vermisst. Sechs tote Schafe wurden aus dem Gemeindegebiet von Tarrenz (Bezirk Imst) gemeldet. Im Rahmen der amtstierärztlichen Begutachtungen wurde jeweils der konkrete Verdacht auf ein Großraubtier als Verursacher festgestellt.

Zudem liegen die Ergebnisse der Genotypisierung, also die genaue Bestimmung des einzelnen Individuums, jener Proben vor, die am 14. Mai bei einem gerissenen Schaf im Gemeindegebiet von Schönberg sowie am 16. und 17. Mai bei je einem gerissenen Schaf im Gemeindegebiet von Neustift genommen wurden. Es handelt sich dabei um einen männlichen Wolf mit der Bezeichnung 149MATK, der bereits bei einem am 11. Mai im Gemeindegebiet von Weerberg gerissenen Schaf nachgewiesen wurde.