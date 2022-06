Ressourcenschonend, nachhaltig, ökologisch gedacht: Das sind die Parameter, die die Gemeinde Assling für das geplante Gewerbegebiet in Mittewald festlegte. "Der Plan ist es, das Gewerbegebiet in die Natur zu integrieren", erklärte Monika Eder-Trenkwalder, Beraterin in biologischen Fragen, bei der Präsentation des Vorhabens.