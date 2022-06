Es war zwar kein Kaiserwetter, aber es blieb trocken, während sich beim Feuerwehrhaus in Dölsach einige hundert Oldtimer für den Start bereit machten. "Wir haben immer Wetterglück", sagt Andreas Mayerl, der Obmann des Motorspor-Clubs Dölsach, der als Veranstalter für das Spektakel zeichnete. Was es zu sehen gab, war höchst erstaunlich. Alte Traktoren, Fahrräder, Motorräder und Autos - alle verkehrstüchtig hergerichtet und aufpoliert kamen angefahren. Als die Strecke freigegeben war, setzte sich der kunterbunte Tross in Bewegung - für die traditionelle Talbodenrunde.