Damit die Zauberposse von Johann Nestroy nicht zur Regenposse wird, kann die Wagenfassung von "Der böse Geist Lumpazivagabundus oder das liederliche Kleeblatt" nicht wie geplant auf dem Freiluft-Areal des BORG Lienz stattfinden. Das Ensemble des Theaterwagens Porcia wird daher am Dienstag, 7. Juni, gleich nebenan in der Spitalskirche auftreten. Beginn der Vorstellung ist um 18 Uhr. Ab 17 Uhr sind direkt vor Ort in der Spitalskirche Karten um fünf Euro erhältlich.

Nach dem Gastspiel in Osttirol touren die Komödianten Klemens Dellacher, Katharina Gerlich, Gregor Kronthaler, Stefan Moser und Selina Ströbele bis Ende August rund 50 Mal durch Kärnten und stimmen auf die Komödien-Saison im Spittaler Schloss Porcia, die am 8. Juli mit Molières "Tartuffe" eröffnet wird, ein.