Beim Finale des diesjährigen Pangea-Wettbewerbs konnten eine Schülerin und ein Schüler der Mittelschule Abfaltersbach groß aufzeigen. Miriam Bodner, die schon in der Vorrunde dieses Mathematik-Bewerbs landesweit und bundesweit den ersten Platz erzielte, konnte diesen auf Landesebene verteidigen: Sie wurde Landessiegerin in ihrer Altersgruppe, in der Bundeswertung belegte sie den 7. Gesamtrang.