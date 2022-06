Insgesamt vier Millionen Euro sind in den Umbau des Gradonna-Resorts in Kals geflossen. "Wir haben die hohe Qualität für unsere Gäste und Mitarbeiter damit weiter erhöht", sagt Maximilian Schultz. Am 15. Juni startet das Resort den Sommerbetrieb. "Die Buchungslage ist gut, wenngleich wir an das Spitzenergebnis vom Vorjahr mit einer nahezu durchgängigen Vollauslastung nicht anschließen werden", betont Schultz. Das Sporthotel Sillian hat bereits zum Pfingstwochenende geöffnet. Auch dort ist man mit der bisherigen Nachfrage zufrieden.

Die Bergbahn in Sillian geht am 3. Juli in Betrieb. In Matrei und St. Jakob startet die Wandersaison eine Woche später, wobei dort nur die Brunnalm-Bahn in Betrieb ist. Im oberen Bereich laufen nämlich die Bauarbeiten für den Sechser-Sessellift auf den Leppleskofel. Vor dem Winter konnten die Aushubarbeiten abgeschlossen werden. Im Frühjahr werden die Liftstützen sowie die weiteren Anlagenteile montiert. Die Fertigstellung ist rechtzeitig zur Wintersaison geplant. Der neue Lift bringt nicht nur mehr Komfort, es werden auch drei neue Skipisten errichtet. Das bedeutet eine Erweiterung des Skigebiets um rund 25 Prozent. Die Investitionskosten betragen rund zwölf Millionen Euro.

Ebenfalls heuer beginnen sollen die Arbeiten für die Verlängerung der Talabfahrt nach Matrei. Sämtliche Genehmigungen liegen vor. Am 19. Juli findet eine abschließende Verhandlung statt. "Dieser lang ersehnte Lückenschluss ist eine enorme Aufwertung für das Skiresort", erklärt Schultz. Die Baukosten sind mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Die Fertigstellung ist vor dem Winter geplant.