Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von 28. bis 30. Mai in Virgen einen bei der Auffahrt zur Würfelehütte abgestellten Anhänger, wobei er vermutlich mit einem Schraubenzieher in alle vier Reifen stach. Der Schaden dürfte sich auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag belaufen. Zweckdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Matrei unter Telefon 059133 7234 erbeten.