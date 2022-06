Am Mittwoch, den 1. Juni, lud das Bildungszentrum Kals gemeinsam mit der Landesmusikschule Matrei – Iseltal zu einem musikalischen Abend in den Stüdlsaal in Kals ein. Die Bläserklasse des Bildungszentrums Kals führte dabei das Musical „Träume und Ziele“ auf.