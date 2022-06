Die Liste der sportlichen Erfolge von Benjamin Karl ist lang: Olympiasieger, Weltmeister oder Gesamtweltcupsieger sind nur einige Titel, die der 36-jährige Ausnahmesportler für sich verbuchen konnte.

Am Samstag, 11. Juni, kommt eine weitere Auszeichnung hinzu: ab 17:45 Uhr wird dem international erfolgreichen Snowboarder im Beisein zahlreicher Ehrengäste am Hauptplatz in Lienz der Sport-Ehrenring der Stadt Lienz verliehen.

Die Bevölkerung ist recht herzlich dazu eingeladen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen.