Manche Karikaturen sind provozierend, aber auch so treffend, dass man am liebsten vor Lachen laut losschreien möchte. So könnte es Besuchern des Museums Schloss Bruck gehen. Denn der österreichische Karikaturist Gerhard Haderer zeigt in der Sonderausstellung „Kosmos“ rund 70 seiner Werke.