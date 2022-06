Es war Dienstag Morgen: Viele Schülerinnen und Schüler strömten mit Dirndl und Lederhose in die VS Lienz Nord. Um 10.30 Uhr startete schließlich das Maibaumfestl im Schulhof und alle Kinder versammelten sich mit den Lehrpersonen unter dem Baum. Dieser wurde Anfang Mai von den Kindern im Schulhof aufgestellt. Alle 165 Schülerinnen und Schüler tanzten zu Beginn der Feier gemeinsam zum Lied „Rock mi“, die Choreografie dazu wurde im Vorfeld in den neun Klassen einstudiert.

Für die anschließende Maibaumverlosung konnten die Kinder Lose kaufen. Neben dem Maibaum und einer Hängematte wurden 35 weitere Sachpreise verlost. Schulwart Bernhard Baumgartner zog als Glücksengerl aus dem Lostopf und verkündete gemeinsam mit Direktorin Maria Bürgler die Gewinnerin des Maibaumes der VS Lienz Nord. Alina aus der Klasse 4a nahm unter tosendem Applaus ihren Preis entgegen und durfte ihren Baum sogar selbst umschneiden.

Humanitäre Gesinnung erlebbar gemacht

Durch den Verkauf der Lose kamen insgesamt 848,51 € für das Jugendrotkreuz zusammen. „Vielen Dank an alle, die zu dieser fabelhaften Summe beigetragen haben. Mit der Spende kann das Jugendrotkreuz jungen Menschen schnell und unbürokratisch helfen. Außerdem werden Schulen dabei unterstützt, die humanitäre Gesinnung erlebbar zu gestalten“, freute sich Direktorin Maria Bürgler, die auch als Bezirksbeauftragte des Jugendrotkreuzes Tirol fungiert. Zum Abschluss gab es eine Zugabe der Tanz-Choreografie und das Maibaumfestl klang mit viel Musik und zahlreichen fröhlichen Kindern in Dirndl und Lederhose aus.