Erstmals seit Beginn der Corona Krise hat am 23. und 24. Mai in Wien das Lehrlingsparlament stattgefunden, bei dem Schülerinnen und Schülern der Berufsschule Lienz die einmalige Chance hatten, teilzunehmen. Zehn Osttiroler Lehrlinge aus dem Einzelhandelsbereich konnten in zwei Tagen hautnah erleben, wie es sich anfühlt, ein Gesetz zu verhandeln. Mit echten Politikern aller Couleurs als Coaches sind die Schüler in die Rolle von Abgeordneten geschlüpft und haben ihre eigenen Standpunkte vertreten, diskutiert und selbst eine Gesetzesvorlage erarbeitet.

Zum Abschluss haben sie in der Plenarsitzung im Sitzungssaal des Nationalrats ihre Plädoyers gehalten, die mittels Livestream im Internet übertragen wurden. So konnten die restlichen Klassen der Berufsschule und auch Eltern und Verwandte miterleben, wie die Lehrlinge bei ihren Reden im Parlament über sich hinausgewachsen sind. Diese zwei Tage standen tatsächlich unter dem Motto: Lernen für’s Leben. Eine einzigartige Erfahrung.

Der Livestream ist abrufbar unter: https://www.parlament.gv.at/MEDIA/