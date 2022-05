Stehen keine Wahlen an, laufen Vollversammlungen des Tourismusverbandes Osttirol in der Regel ruhig und konstruktiv ab – so auch am Montagabend in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt in Lienz. Erstmals nach den strengen Pandemie-Jahren 2020 und 2021 kamen wieder mehrere Funktionäre persönlich zusammen. Seilbahn-Unternehmer Heinz Schultz reiste aus dem Zillertal an. Recht stark vertreten waren auch die Osttiroler Gemeinden. Sie stellen künftig übrigens neue Gesichter im Aufsichtsrat des Tourismusverbandes: Auf die Bürgermeister Matthias Scherer (Obertilliach) und Anton Steiner (Prägraten) folgen Franz Schneider (Sillian) und Ingo Hafele (St. Jakob im Defereggen).