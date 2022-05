Die Tanzakademie TanzAG aus Lienz konnte sich bereits mit ihrer Company LaBonita Dance bei den Meisterschaften in Zell am See für die World Dance Finals in Porec mit zwölf Choreographien

qualifizieren und zur Freude konnten sie sich zusätzlich bei den Zero Hour Qualification mit fünf weiteren Nummern für das Finale behaupten. Insgesamt ging die TanzAG - LaBonita mit 17 Nummern an den Start. Trainerin Ana Geneblazo räumte mit ihren, im Vergleich zu letztem Jahr, gewachsenen Gruppe aus 17 Tänzer und Tänzerinnen (Bernhard Steiner, Joana Dorer, Lea Seifter, Dorothea Hofer, Sabine Reischl, Katharina Gutwenger, Sophia Lindsberger, Annika Deschmann, Roos Lamers,

Nada Rogen, Julia Unterguggenberger, Angelina Wöhrer, Lara Wöhrer, Xenia Lexer, Laura Bergmann, Leonie Zittera, Bernadette Wurnitsch) bei den Finals in Porec voll ab.

World Dance Finals in Porec vom 25. - 29. Mai 2022:

3x Dance Star Weltmeister in den Kategorien:

* Contemporary Solo mit „Insomnie“ (Sabine Reischl)

* Urban Dance Style Solo mit „Uready“ (Bernhard Steiner)

* Musical Theatre Solo mit „Roxie Hart“ (Katharina Gutwenger)

3x Dance Star Vizeweltmeister in den Kategorien:

* Jazz Dance Gruppe mit „Gatsby“ (Lea Seifter, Dorothea Hofer,

Sophia Lindsberger, Annika Deschmann, Joana Dorer, Sabine Reischl,

Leonie Zittera, Xenia Lexer)

* Musical Theatre Quartett mit „The Muses“ (Lea Seifter, Annika Desmann,

Dorothea Hofer, Sophia Lindsberger)

* Production Number mit „Freedom“ (Ana Geneblazo, Bernhard Steiner,

Joana Dorer, Lea Seifter, Dorothea Hofer, Sabine Reischl,

Katharina Gutwenger, Sophia Lindsberger, Annika Deschmann,

Roos Lamers, Nada Rogen, Julia Unterguggenberger, Angelina Wöhrer,

Lara Wöhrer, Bernadette Wurnitsch, Laura Bergmann, Leonie Zittera)

1x Dance Star 3. Platz in den Kategorien:

* Musical Theatre Gruppe mit „Dirty Laundry“ (Katharina Gutwenger,

Nada Rogen, Roos Lamers, Angelina Wöhrer, Lara Wöhrer,

Julia Unterguggenberger, Laura Bergmann)

2x Dance Star 4. Platz in den Kategorien:

* Contemporary Gruppe mit „In this Shirt“ (Joana Dorer, Lea Seifter,

Dorothea Hofer, Sabine Reischl, Annika Deschmann, Sophia Lindsberger,

Julia Unterguggenberger, Angelina Wöhrer, Lara Wöhrer, Xenia Lexer,

Laura Bergmann, Leonie Zittera)

* Musical Theatre Gruppe mit „Coffee Break“ (Dorothea Hofer, Sophia Lindsberger, Lea Seifter, Annika Deschmann, Joana Dorer, Sabine Reischl, Leonie Zittera)

Tanzbegeisterte haben die Möglichkeit zum Zuschauen bei der Abschlussvorstellung der Tanzakademie La Bonita am 25. Juni im

Kultursaal Sillian.