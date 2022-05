Fünf Tage lang fanden die World Dance Masters 2022 - eine spektakuläre Veranstaltung mit über 7000 internationalen Tänzerinnen und Tänzern - in Poreč statt. Junge Talente der Tanzschule Armin haben sich unter der Leitung von Trainer und Choreograph Bernhard Warscher für die Teilnahme an diesem Bewerb bereits im Vorfeld qualifiziert und dürfen sich somit zu den weltbesten Tänzern zählen. Vertreten waren von der Tanzschule 20 Tänzer mit insgesamt zwölf Beiträgen in den Kategorien Commercial, Urban, Contemporary, Open und Stepp. Trotz dem hohen Leistungsniveau und starken Gegnern erreichten alle Tänzerinnen und Tänzer eine außerordentlich hohe Punktezahl und überaus positive Rückmeldungen der Jury.

Die Junioren Commercial-Gruppe „Attention“, bestehend aus zwölf Tänzern, behaupteten sich erfolgreich gegen ihre Konkurrenten und ertanzten Silber. Auch das Duo Miyuki Nenning und Nora Anfang erreichten mit ihrem Beitrag „Friendship“ den zweiten Platz in der Kategorie Children Open-Duo und dürfen sich somit ebenso über Silber freuen. Die Tänzerinnen Valentina La Regina und Maya Ortner erkämpften sich mit „All about the base“ Bronze in der Kategorie Junioren Stepp-Duo.