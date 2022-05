Anlässlich seines 150-jährigen Bestehens veranstaltete der österreichische Verband Druck und Medien vom 16. bis 20. Mai erstmalig die „Aktionswoche der offenen Druckereien“. Mit diesem Event wandte

sich der Verband an junge Menschen, denen so das Thema Druckhandwerk nähergebracht werden soll. In Osttirol öffnete dafür die Druckerei Greenprint Osttirol aus Lienz ihre Türen. Das Angebot nutzten

interessierte Schülerinnen und Schülern der MS Lienz Nord und der MS Egger Lienz.

Dem Inhaber Stefan Ortner von Greenprint Osttirol war es ein persönliches Anliegen, den Schülern einen Einblick in die „Schwarze Kunst“ zu geben, wie das Druckergewerk auch genannt

wird. „Wir möchten den jungen Menschen nicht nur zeigen, wie Druck funktioniert, wir möchten ihnen ebenfalls vermitteln, wie sehr sich das Druckhandwerk im letzten Jahrzehnt verändert hat. Dazu

gehören die Digitalisierung, die Möglichkeiten der heutigen Drucktechnik und ebenso das Umweltbewusstsein. Gerade letzteres ist wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie“, erklärte Stefan Ortner.

Neue Perspektive für junge Menschen bei Berufswahl

Die Schüler konnten anschaulich Druck- und Weiterverarbeitungsprozesse mitverfolgen, einen Blick auf und in modernste Druckmaschinen werfen, sie erfuhren, was alles hinter den verschiedensten Zertifizierungen und Gütesiegeln steckt und welche Auflagen dafür zu erfüllen sind. Außerdem lernten sie den Bereich Werbetechnik von Greenprint Osttirol kennen. „Dank modernster Druckverfahren kann heute nahezu jedes Material bedruckt werden - gleich ob Textilien, Kunststoffe, Stein oder gar Filz.

Ebenso können mit Folien Schilder oder komplette Autos beschriftet werden. Druck ist heute weitaus mehr, als einfach nur einen ‚Flyer‘ zu produzieren“, sagt der Inhaber von Greenprint Osttirol. Das

Resümee der „Aktionswoche offene Druckereien”: Eine erfolgreiche Initiative, die jungen Menschen neue Perspektiven bei der Berufsauswahl eröffnet und die Vielseitigkeit des Druckerhandwerks zeigt.