Mit 56 Athleten aus den vier Tiroler Rangglervereinen griffen am vergangenen Sonntag in Brixen im Thale in den Kampf um die Tiroler Meistertitel ein. Die heimischen Ranggler demonstrierten einmal mehr ihre Stärke und erranggelten sich fünf Einzeltitel sowie den Triumph bei der Mannschaftsvereinsmeisterschaft.