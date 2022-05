Im Rahmen des Berufs-Festivals am 19. Mai 2022 erhielten Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse Mittelschule sowie interessierte Jugendliche außerhalb der Pflichtschule in der RGO-Arena einen ersten Einblick in die Vielseitigkeit der Berufswelt. Rund 500 Jugendliche konnten durch viele praktische Elemente die einzelnen Lehrberufe kennenlernen.

Die Stände wurden von regionalen Betrieben sowie Innungen der Wirtschaftskammer Lienz besetzt. Ebenso präsentierten sich die Polytechnischen Schulen Lienz, Matrei und Sillian, die Schnitzschule Elbigenalp, das Bildungsconsulting der WK Tirol, die BAUAkademie sowie das Jugendcoaching.

Die Eltern spielen bei der Berufswahl ihrer Kinder eine wesentliche Rolle, daher öffneten die Stände am Abend auch noch einmal für diese. Im Anschluss fand ein Eltern-Informationsabend statt. Mitarbeiter:innen des Bildungsconsultings der Wirtschaftskammer Tirol, des AMS sowie des Jugendcoachings informierten über Ausbildungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote. Außerdem gaben heimische Unternehmer einen Einblick in ihren Bewerbungsprozess bzw. ihre Anforderungen an Lehrlinge. Abgerundet wurde der Elternabend durch eine lebendige Präsentation der Polytechnischen Schulen Osttirols.

Tischler war einer von vielen Lehrberufen, die vorgestellt wurden © KK/WK

Teilnehmende Firmen: A. Loacker Konfekt Ges.m.b.H., Atelier Marianna, Autohaus Pontiller GmbH, Brüder Theurl GmbH, Durst Austria GmbH, Elektro Kühlung Duregger GmbH, Grimm Raum Design, HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH, IDM-Energiesysteme GmbH, Ing. Hans Bodner Baugesellschaft mbH & Co KG, Innung der Friseure, Innung der Sanitär-, Heizungs- und LüftungstechnikerInnung, Innung der Tischler und Holzgestalter, Joast GmbH, Liot Kunststofftechnik GmbH, Malerei Egger KG, Unterweger Früchteküche GmbH

Folgende Lehrberufe wurde vorgestellt:

• Bäcker*in

• Bautechnische*r Zeichner*in

• Betriebslogistiker*in

• Elektrotechniker*in

• Friseur*in (Stylist*in)

• Hochbauer*in

• Holztechniker*in

• Informationstechnologe*in

• Installations- und Gebäudetechniker*in

• Kälteanlagentechniker*in

• Karosseriebautechniker*in

• Konditor*in

• Konstrukteur*in – Maschinenbautechnik

• Kraftfahrzeugtechniker*in

• Kunststoffformgeber*in

• Kunststofftechniker*in

• Lebensmitteltechniker*in

• Maler*in und Beschichtungstechniker*in

• Maurer*in

• Mechatroniker*in

• Metalltechniker*in

• Oberflächentechniker*in

• Prozesstechniker*in

• Sonnenschutztechniker*in

• Speditionskaufmann*frau

• Tapezierer*in und Dekorateur*in

• Tischler*in